Fotógrafo esta en busca de pareja que captó en increíble foto

Redacción - El fotógrafo publicó una romántica e impresionante foto de una pareja en plena propuesta de matrimonio y ahora espera conocerlos.

Y es que mientras Mathew Dippel, de 24 años, se encontraba descansando en el Parque Nacional de Yosemite, California, vio el momento perfecto en el que un hombre le proponía matrimonio a su novia, por lo que rápidamente se decidió a capturarlo.

Momentos después, el joven corrió al lugar para conocer a la pareja, pero no pudo encontrarlos debido a la multitud que se encontraba en la zona.

Asimismo, con la esperanza de que puedan ver su arte, Dippel recurrió a las redes sociales para pedir ayuda y hacer viral la imagen.

"Twitter, ¡ayuda! No sé quiénes son estos dos, pero espero que esto los encontrará", escribió el fotógrafo, precisando la hora y el lugar donde los vio.

La publicación cuenta con más de 160 mil ´me gusta´ y 340 mil compartidas.

Sin embargo, aún no se ha podido localizar a los futuros esposos.

Twitter help, idk who these two are but I hope this finds them. I took this at Taft Point at Yosemite National Park, on October 6th, 2018. pic.twitter.com/Rdzy0QqFbY