Por: Magdely Salazar



Mattew Dippel, es un fotógrafo que se hizo viral en redes sociales debido a una increíble fotografía que tomó a una pareja en plena propuesta de matrimonio en el parque Yosemite, California.

Sin embargo, los novios fueron localizados gracias a las redes sociales, pues vieron la imagen y rápidamente lo contactaron quienes detallaron piensan casarse en abril próximo en Malibú, California.

Twitter help, idk who these two are but I hope this finds them. I took this at Taft Point at Yosemite National Park, on October 6th, 2018. pic.twitter.com/Rdzy0QqFbY