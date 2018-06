Fotografían presunto OVNI similar a la 'Estrella de la muerte'

Redacción

El Horizonte - James Goldman, un hombre de 30 años oriundo del Reino Unido fue quién logró captar el objeto no identificado que se presume que sobrevoló la ciudad de Leeds.

En palabras de Goldman, el objeto volador no identificado tenía un aspecto de una "bola brillante blanca y metálica", por este motivo el objeto fue rápidamente comparado con la estación espacial ficticia de la saga de Star Wars, "Estrella de la Muerte" una poderosa base militar que en la ficción tiene la capacidad de destruir un planeta entero.

El testimonio de Goldman sugiere que el objeto en cuestión se situaba a unos 300 metros de altura, el hombre afirmó que "no era un avión, ni un satélite".

Gary Heseltine, estudioso del fenómeno OVNI expuso su postura ante el presunto avistamiento, el experto afirmó que el incidente "podría tratarse de una anomalía".

(Con información de Russia Today)

