AP - El senador republicano Jeff Flake aseguró el domingo que el presidente Donald Trump probablemente tendrá que enfrentarse con un candidato independiente en las próximas elecciones e incluso podría tener que competir con alguien dentro del partido. Y no descartó que ese contrincante sea él mismo.

Flake, senador por Arizona, ha sido un férreo crítico de Trump aunque en el Senado ha apoyado algunas de sus iniciativas, como la reforma fiscal. Trump por su parte se ha quejado del senador, que no se postulará a la reelección el año entrante.

Flake opinó que si Trump continúa con su tendencia actual y los demócratas viran hacia la izquierda, habrá "una gran cantidad de votantes" que "estarán buscando otra alternativa".

Cuando se le preguntó en el programa "This Week" de la ABC sobre si él se postularía como candidato en el 2020, respondió: "Eso no está en mis planes" pero "no descarto nada".

Añadió que los republicanos deben marginar a los sectores "ultranacionalistas" en sus filas.