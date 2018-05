Fiscal estatal de NY es acusado de maltratar mujeres

AP - El secretario de Justicia neoyorquino Eric Shneiderman, cuya fiscalía ha desempeñado un papel destacado en el combate a la conducta sexual inapropiada, fue violento físicamente con cuatro mujeres con las que sostuvo romances, según los testimonios de ellas publicados el lunes en la revista The New Yorker.

Dos de las mujeres dieron a conocer sus nombres e indicaron que Schneiderman, de 63 años, las golpeó repetidas veces durante el tiempo que estuvieron involucradas con él en los últimos años, y aseveraron que nunca fue con su consentimiento. Ninguna de las dos lo denunció ante la policía, pero ambas dijeron que buscaron atención médica y le contaron sobre el abuso a personas cercanas.

Una tercera mujer que mantuvo una relación con el fiscal contó su historia a las otras dos mujeres, pero dijo que le daba mucho miedo hacerlo públicamente. Una cuarta dijo que Schneiderman la abofeteó cuando lo rechazó, pero también pidió permanecer bajo condición de anonimato.

The New Yorker señaló que investigó las acusaciones de la tercera mujer y vio una fotografía de lo que la cuarta dijo que fue la herida que el fiscal le provocó.

Las dos mujeres que revelaron sus nombres, Michelle Manning Barish y Tanya Selvaratnam, señalaron que el maltrato físico fue aumentando con el tiempo _lo que incluyó golpes e intentos de asfixia_ y que Schneiderman también bebía mucho. The Associated Press mencionó las identidades de las mujeres porque ambas acordaron contar sus historias de manera pública.

Cuando se le pidió comentar al respecto, el demócrata Schneiderman envió un comunicado a The New Yorker en el que indicó que "en la privacidad de las relaciones íntimas he participado en juegos de roles y en otras actividades sexuales consensuadas. No he atacado a nadie. Nunca he tenido relaciones sexuales no consensuadas, que es una línea que no cruzaría".

Sus representantes enviaron el mismo comunicado a The Associated Press. También mandaron un comunicado de su exesposa, Jennifer Cunningham, quien dijo que "he conocido a Eric por casi 35 años como esposo, padre y amigo. Estas acusaciones son completamente incongruentes con el hombre que conozco, quien siempre ha sido alguien del más alto carácter, con valores excepcionales y un padre amoroso. Encuentro imposible creer que estas acusaciones sean verdaderas".

Schneiderman ha respaldado el movimiento #YoTambién contra los abusos sexuales.