Familia escapa de la agresión del dueño de un restaurante en Albania

Por: Redacción





Una familia de turistas españoles fue atacada por el dueño de un restaurante de Albania, después de que se quejaran de la comida y el servicio del establecimiento.

Cuando la familia salió del lugar y se subió al coche en el que viajaban, Mihal Kokedhima, el propietario del local, se lanzó sobre el capó del vehículo en el que también se encontraban dos albaneses, conductor y guía, para atacarlos.

El momento del ataque, que fue publicado en Twitter por el periodista Vincent Triest, se ve al agresor en la parte delantera del automóvil mientra golpea el cristal.

Los medios albaneses explican que Kokedhima gritaba al conductor que se detengan, ya que compañeros suyos del restaurante vienen detrás en otros coches. "¡Vamos, mátame, otros vienen detrás a matarte!", grita a los guías, quienes responden: "En absoluto vamos a parar, iremos así hasta el puesto de policía".

Después de recorrer tres kilómetros, Kokedhima se bajó del capó e intentó abrir la puerta del conductor. En ese momento, los españoles pudieron escapar.

Junto al video el comunicador holandés también compartió algunas reseñas negativas que el restaurante del atacanter tenía en TripAdvisor.

The reviews are not good for this restaurant. pic.twitter.com/duQIwe0UWl