Fallece en el cine mientras veía Avengers: Infinity War

AND 40 - Peddapasupula Baasha, ciudadano de la India, murió a los 43 años de edad, por un presunto paro cardiaco en el Cinehub Multiplex de la ciudad de Proddatur, en el estado de Andhra Pradesh, India, mientras se encontraba viendo la película "Avengers: Infinity War" en 3D, según dieron a conocer los vigilantes del cine a The Times of India.

Cuando acabó la película, empleados del cine se dieron cuenta que un hombre se había quedado sentado por lo que le dijeron que debía retirarse.

Al no haber contestación por varia ocasiones, los empleados del cine optaron por retirarle las gafas para ver en 3D y se percataron que el hombre estaba muerto.

La policía de Proddatur, señaló, según el diario The Times of India, que el hombre era de su localidad, trabajador en una constructora y que había ido al cine para celebrar el día del trabajo.

Los policías no descartan que el funesto suceso haya sido ocasionado un paro cardíaco o cualquier otra muerte natural.