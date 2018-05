Fallece el artista Robert Indiana, autor de escultura de 'Love Park'

Redacción

Por:

El artista Robert Indiana murió el pasado sábado los 89 años de edad en su domicilio de Maine, Estados Unidos. James W. Brannan, abogado del artista, reveló que la causa de su muerte fue un paro respiratorio.

El artista estadounidense es normalmente ubicado en el movimiento Pop Art, es conocido en mayor medida por haber sido el responsable de diseñar la escultura de "Love" situada en un icónico parque de Filadelfia.

Tras su deceso, el Museo de Arte Moderno de San Francisco (SFMOMA) expresó su pesar a través de su cuenta de Twitter.

We are deeply saddened to hear about the passing of #RobertIndiana. Our thoughts are with his friends and family. We will forever feel the impact of his LOVE.



[Robert Indiana, Love, 1966-1999] pic.twitter.com/9DVRcdDgvf