Falla de energía eléctrica afecta atracciones en Disneylandia

Notimex - Una falla en el suministro de energía eléctrica en el parque de diversiones Disneylandia obligó a cerrar esta mañana una docena de atracciones y afectó a miles de visitantes que visitaban sus instalaciones, informó hoy la representante de Disneyland Resort, Elva Rubalcava.

La vocera confirmó que no hubo lesionados y que el corte de energía fue ocasionado por problemas con un transformador, por lo que los equipos del parque de diversiones están trabajando para restablecer la electricidad.

Rubalcava indicó que no tienen un tiempo estimado de cuándo se restablecerá la energía eléctrica en el parque, que ha afectado atracciones como Toontown y Fantasyland.

Numerosos visitantes publicaron en redes sociales imágenes de largas filas y de personas afectadas por el corte de energía en el parque, que ya en agosto de 2016 enfrentó un problema similar.

En el momento del percance había numerosos visitantes en este parque del sur de California, debido a que por las vacaciones de la época decembrina esta es considerada temporada alta.

#BREAKING: It's a busy holiday season day at Disneyland -- and a power outage has forced multiple rides, like Fantasyland and Mickey's Toontown, to shut down. https://t.co/W2o32oa34u pic.twitter.com/DGgHqgsteI