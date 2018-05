Fake News: Hacen pasar a Mia Khalifa como una brillante estudiante de Física

Redacción

En los últimos días, una serie de publicaciones "fake" se ha hecho presente a través de las redes sociales, uno de ellos enrola a la famosa estrella porno, Mia Khalifa, a quien hacen pasar como una ganadora de las Olimpiadas de Física y Química 2018.

Un ejemplo de esta engañosa publicación incluye la imagen de una joven con anteojos llamada "Montaña García, quien "vive" en Cáceres, y señala su triunfo en la competencia.

"Esta chica es Montaña García y es vecina de Cáceres. Acaba de ganar las Olimpiadas de Física y Química 2018, pero como no es futbolista y no se dedica a los realities no la verás la noticia en ningún medio de comunicación", se lee en la publicación que ha sido compartida en Twitter y Facebook, siendo compartida por miles de usuarios, y de la cual han salido sus versiones locales con otro nombre.

La historia de la supuesta ganadora del concurso, que había "sido ignorada" por los medios, rápidamente despertó la empatía del público; sin embargo, a pesar de que muchos descubrieran el engaño, las publicaciones se seguían compartiendo, probablemente por personas que no sepan en realidad de quién se trata.

Así que te compartimos esta nota, para que tomes tus precauciones, seas un buen ciudadano y aclares a la gente que es una trampa más de las bromas que circulan en la red.

(Con información de RT)

