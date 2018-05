Facebook podría poner botón de "no me gusta"

Parece que las peticiones de miles de usuarios de Facebook acerca de que exista la opción de "no me gusta" por fin han sido escuchadas por la plataforma, pues ha anunciado que pondrán a prueba la opción de calificar negativamente los comentarios de las publicaciones en la red social y que por el momento solo estará disponible en Australia y Nueva Zelanda.

Esta función llevará por nombre "downvoting" y "upvoting" que traducido al español significa voto para abajo o voto para arriba y aparecerá en los comentarios realizados en cada publicación.

Hmmmm. Not sure I like the Upvote and Downvote feature of Facebook. Time will tell I guess. pic.twitter.com/hxvjW7HaTX