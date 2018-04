Facebook permite saber si datos fueron usados indebidamente

Notimex - Facebook puso a disposición de los usuarios una herramienta que permite saber si se encuentran entre los 87 millones de personas cuyos datos tuvieron un posible uso indebido por parte de Cambridge Analytica.

Así, los usuarios de la red social de Mark Zuckerberg solamente deben iniciar sesión y acceder a https://www.facebook.com/help/1873665312923476?helpref=search&sr=1&query=cambridge, para conocer su estado.

Si el usuario no ha sido afectado aparecerá el mensaje: "según nuestros registros, ni tú ni tus amigos iniciaron sesión en 'This Is Your Digital Life'. Como resultado, no parece que 'This Is Your Digital Life' haya compartido tu información de Facebook con Cambridge Analytica".

Finalmente, Facebook invita a los internautas a revisar y actualizar en el menú de configuración la información que se comparte con otras aplicaciones y sitios web.

Hace algunos días la red social dio a conocer que en México 789 mil 880 usuarios resultaron afectados por el uso de información personal por parte de Cambridge Analytica.

Estados Unidos fue el país más afectado, con 81.16 por ciento; seguido de Filipinas, 1.4 por ciento; Indonesia, 1.3 por ciento; Reino Unido, 1.2 por ciento; México, 0.9 por ciento; Canadá, 0.7 por ciento; India, 0.6 por ciento y Brasil, con 0.5 por ciento.

Facebook también anunció cambios que protegerán mejor la información de las personas y, al mismo tiempo, permitirán que los desarrolladores construyan experiencias útiles.

Ayer, durante una audiencia legislativa ante los comités Judicial y de Comercio del Senado de Estados Unidos, Mark Zuckerberg, reconoció que la empresa no hizo lo suficiente para evitar que su ecosistema fuera usado con fines maliciosos.

"No asumimos una visión suficientemente amplia de nuestra responsabilidad y eso fue un gran error. Fue mi error y lo siento. Yo empecé Facebook, yo lo dirijo y soy responsable por lo que pase", afirmó.