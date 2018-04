Explota refinería en Texas

Redacción

Un incendio ocurrió a causa de una explosión en la refinería de Valero en Texas City, al este de Houston.

Durante los primeros momentos del incidente, se emitió un toque de queda para los habitantes del sector, pero las autoridades los cancelaron porque determinaron que no existía peligro.

Además, el servicio de transporte fue detenido en el área.

"(La refinería) Valero informa que todo el personal fue contabilizado y no hay lesionados o descensos", informaron autoridades locales.

Según medios locales el humo podía verse desde varias millas de distancia.

Autoridades no han determinado las causas del siniestro pero reportaron que no hubo lesionados ni víctimas.

