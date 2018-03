Explosión en Texas no está relacionada con anteriores

EFE - La Policía de Austin (Texas, EUA) informó que la explosión ocurrida hoy tuvo su origen en un artefacto incendiario y que puede no estar relacionada con las bombas que han estallado en los últimos días en la ciudad.

"No ha explotado un paquete. Los elementos dentro del paquete no eran una bomba, sino un artefacto incendiario. En este momento, no tenemos ninguna razón para creer que este incidente tenga relación con las anteriores bombas", dijo en Twitter la Policía.

La explosión ocurrió esta tarde cerca de unos grandes almacenes de una organización sin ánimo de lucro ubicados en el sur de la ciudad.

Como resultado de la explosión resultó herido de consideración un hombre de 30 años, aunque su vida no corre peligro.

Austin, la capital de Texas, vive aterrorizada por una serie de paquetes bomba que han explotado en los últimos días en la ciudad sin motivo aparente ni objetivos concretos.

Desde el 2 de marzo han explotado cinco paquetes, que han dejado hasta la fecha dos muertos y media docena de heridos.