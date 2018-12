Evo Morales compara su candidatura con Lionel Messi y Cristiano Ronaldo

EFE - El presidente de Bolivia, Evo Morales, respondió hoy a quienes rechazan su candidatura a la reelección con una comparación futbolística, al asegurar que no concurrir a las próximas elecciones en su país sería como si los astros Lionel Messi y Cristiano Ronaldo no pudieran jugar en sus selecciones nacionales.



"A ver un campeonato mundial, alguien diga de la selección (de) Bolivia a Argentina hay que sacar a Messi. Cómo pues al mejor jugador van a sacar de Argentina, imposible", dijo Evo Morales durante un discurso en la región central de Cochabamba.



"O que digan a Portugal hay que sacar a Cristiano Ronaldo, que no juegue. Porque tienen miedo", añadió Morales.



El mandatario boliviano, que se ha convertido en el presidente con más tiempo en el poder en su país, recibe fuertes críticas de la oposición y de movimientos ciudadanos que denuncian su candidatura a la reelección en los comicios de 2019 en Bolivia.



Morales fue habilitado la pasada semana por el Tribunal Supremo Electoral de Bolivia como candidato del gubernamental Movimiento al Socialismo (MAS), con el que lleva en el poder desde 2006 y con el que aspira a un cuarto mandato hasta 2025.



El órgano electoral argumentó que prevalece una sentencia del Tribunal Constitucional de Bolivia en 2017 que autorizó la reelección indefinida, por encima del límite constitucional de dos mandatos consecutivos y de un referéndum que en 2016 le negó una reforma para suprimir esta limitación.



Evo Morales aseguró en su discurso que la derecha opositora "tiene miedo al pueblo boliviano" y busca sacar de la lista de candidatos "a los mejores jugadores".



El jefe de Estado boliviano hizo esta comparación con estrellas mundiales del fútbol, deporte del que es un gran aficionado, en un acto de entrega de material sanitario y escolar en el pequeño municipio de Villa Gualberto Villarroel-Cuchumuela.



Evo Morales ya fue habilitado para su tercera gestión gracias a que el Constitucional asumió que su primer mandato no contaba debido a que en 2009 Bolivia se refundó de República a Estado Plurinacional.