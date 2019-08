Evacúan la sede del USA Today debido a una falsa alarma de tiroteo

En la sede del medio estadounidense USA Today, situada en Tysons Corner, en el estado de Virginia, se desarrolla un despliegue policiaco por reportes sobre la presencia de un hombre armado

EFE -

La Policía de EUA desalojó este miércoles la sede del diario USA Today, ubicada en McLean (Virginia), a unos 25 kilómetros de Washington, ante lo que resultó ser una falsa alarma sobre un hombre armado, informó el propio medio de comunicación en su página web.

La policía recibió una llamada sobre las 12.00 hora local (16.00 GMT), en la que alguien alertaba de la presencia de un hombre armado en la sede del diario; pero posteriormente los agentes no encontraron a nadie que pudiera suponer una amenaza, detalló en su cuenta de Twitter la policía local.

Ante la sospecha de que pudiera haber un hombre con una pistola, las autoridades desplegaron un gran operativo: las alarmas del edificio saltaron y, en seguida, aparecieron agentes armados con fusiles y chalecos antibalas, mientras que un helicóptero se dedicó a sobrevolar la zona.

En ese momento, en Twitter, la policía del condado de Fairfax (Virginia) explicó que estaba respondiendo a informes sobre "un hombre con un arma" en la zona y pidió a los vecinos que eviten transitar por esa zona.

We are responding to reports of a man with weapon at the Gannett Building located at 7950 Jones Branch Drive in McLean. Please avoid the area, updates to follow #FCPD pic.twitter.com/cwz3c9wdUx — Fairfax County Police (@FairfaxCountyPD) August 7, 2019

Pero, posteriormente, el cuerpo policial indicó que no encontró "evidencias sobre ningún acto de violencia" y que están investigando lo sucedido.

UPDATE: We are working to investigate this reported threat. Officers are currently working to clear the building. At this time, we have found no evidence of any acts of violence or injuries. #FCPD #FairfaxCounty pic.twitter.com/CbCfsO2etj — Fairfax County Police (@FairfaxCountyPD) August 7, 2019

Ese suceso se produce después de que, este fin de semana, dos hombres blancos usaran fusiles de asalto para disparar contra quienes compraban en un centro comercial de El Paso (Texas) o se divertían en una zona de ocio de Dayton (Ohio), dejando en total 31 muertos.

Esos sucesos suelen generar una gran alarma social y han hecho que varias ciudades, como Nueva York, aumenten la vigilancia de sus lugares más populares.

Este mismo martes, en la popular plaza de Times Square, miles de personas salieron corriendo despavoridas al escuchar un fuerte estruendo: creían que se trataba de un hombre con un arma, pero en realidad se trataba de unas motocicleta que había producido unos fuertes ruidos.

La policía de Nueva York tuvo que acudir a Twitter para tranquilizar a la población: "No hay un tirador activo en Times Square. Unas motocicletas produjeron unos ruidos que parecían disparos (...) Por favor, no tengan miedo. ¡La zona de Times Square es muy segura!".

There is no #ActiveShooter in #TimesSquare. Motorcycles backfiring while passing through sounded like gun shots.



We are recieving multiple 911 calls. Please don´t panic. The Times Square area is very safe! @NYPDnews @NYPDTimesSquare — NYPD Midtown North (@NYPDMTN) August 7, 2019

En Luisiana, también se produjo un episodio parecido. Este martes, dos hombres se enfrascaron en un enfrentamiento, sacaron sus armas y provocaron que una gran cantidad de personas saliera corriendo.

Ese episodio se produjo en uno de los comercios de la cadena Walmart. El tiroteo de la localidad fronteriza de El Paso también tuvo lugar en un Walmart que estaba lleno de familias de esa localidad y de la vecina Ciudad Juárez (México) que habían acudido a comprar materiales para el inicio del curso escolar.

De acuerdo con información de Gun Violence Archive (GVA), un grupo que documenta incidentes de violencia con armas en EUA, en lo que va del año se han producido 33.499 tiroteos en el país, que han causado la muerte de 8.896 personas y 17.582 heridos, entre los que figuran 297 niños de menos de 11 años.