ADN40 - La sala 3 de salidas del aeropuerto Ámsterdam-Schipol fue evacuada por amenaza de bomba, según las autoridades, un hombre "afirmó tener una bomba", este 31 de diciembre.

La policía de los Países Bajos detuvo a un hombre sospechoso después de que gritó que tenía una bomba, además activó el protocolo antibombas.

Tras una breve pausa, las operaciones del aeropuerto regresaron a la normalidad.

Blocked from entering Departure 3 at #Schiphol airport due to some incident. Armed police told us to evacuate, and stores are shutting, but lots of people are still enjoying their Burger King. Looks like New Year will be spent in the airport then ! pic.twitter.com/X8P2FPE1ZQ