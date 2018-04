Estudiante golpea a su compañera de clases por una silla

Una joven estudiante recibió una golpiza por parte de una compañera de clases en una escuela de Miami

Redacción

Por:

Agencias - Una joven venezolana fue agredida física y verbalmente por parte de una compañera de clases presuntamente por una silla.

El hecho sucedió en la secundaria Alonzo and Tracy Mourning Senior High ubicada en el noreste de Miami.

El video muestra como ante la mirada atónica de su maestra y compañeros, Alejandra Méndez, de 15 años, fue salvajemente golpeada por una compañera de clases, quien la sostiene de su cabello mientras la golpea en el rostro repetidas veces.

"Yo iba a sentarme y estaba otra niña en mi silla y le dije que se moviera porque era mi sitio y volví a pedirle que se sentara donde ella iba, pero no quiso. Entonces me tiró mi celular y me empezó agredir en la cara", contó la estudiante de noveno grado.

La chica de 15 años dijo que ella y su compañera terminaron en la oficina del director, pero solo ella tuvo que recibir atención médica.

Los padres de la joven agredida pidieron que el caso sea investigado a plenitud y que la escuela tome las medidas necesarias para evitar otra situación como esta.

Entretanto, la autoridad escolar emitió un comunicado en el que expuso: "Estamos llevando a cabo un análisis profundo para determinar los factores que resultaron en este incidente desafortunado".