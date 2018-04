Estudiante es apuñalado en dormitorio de universidad de EUA

Redacción

Una universidad en Nueva York suspendió las clases durante este lunes tras el asesinato de una estudiante, es el segundo caso en las últimas 5 semanas.

La víctima fue identificada como Joao Souza de 19 años de edad, se confirmó que fue asesinado con un arma blanca durante la noche del domingo en las inmediaciones del campus.

La universidad de Binghamton emitió un comunicado en el que informó que el presunto homicida se encontraba bajo custodia.

B-ALERT: A suspect in the stabbing death of Binghamton University engineering student Joao Souza is in custody and charges are imminent. There is no threat to campus.