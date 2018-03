Esposa 'fantasma' de almirante Nelson se viraliza en Internet

Redacción - Un video se ha viralizado debido a que se muestra una figura de una mujer con vestido y tacones camina y desaparece detrás de unas cajas dentro de un histórico buque de guerra británico.

El barco es el HMS Victory, que participó en la Batalla de Trafalgar en 1805 como buque insignia del almirante Horatio Nelson, uno de los más famosos héroes de la Marina Real británica.

Tony Fergunson, un amante de lo paranormal, visitó el buque, el cual funciona como muse en Portsmouth, en el cual mientras filmaba el interior capturó la sombra de una mujer, y afirma ser el fantasma de la esposa del almirante, Frances 'Fanny' Nelson.

Fergunson aseguró que no vio la figura de la mujer cuando estaba filmando si no hasta más tarde que revisó la grabación. El hombre afirma que si hubiera visto que en el barco había una persona por respeto no la hubiese grabado, según medios locales.