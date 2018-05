¿Escuchas "yanny" o"laurel"? El nuevo debate viral

Azteca América - El clip de audio en inglés que reproduce la voz de una computadora se ha convertido en la nueva tendencia sobre ilusiones sensoriales que divide a las personas según lo que escuchan en el audio, ya sea "yanny" o "laurel".

La tendencia alcanzó a tantos usuarios en las redes sociales que pasó a mano de investigadores y especialistas en acústica para resolver el misterio de por qué la gente afirma escuchar alguna de estas dos palabras, ya sea "yanny" o "laurel"; sin embargo, al igual que el audio, las explicaciones del efecto divergen en varios aspectos.

Por ejemplo, el profesor David Alais, de la Universidad de Sidney, explicó que el audio de "yanny/laurel" es un ejemplo de un "estímulo ambiguo perceptual", esto significa que un estímulo puede ser interpretado de dos formas "y normalmente la mente va de una a otra entre las dos interpretaciones...porque el cerebro no se puede decidir en una interpretación definitiva".

Sin embargo, está el problema para las personas que están 100% seguras que escuchan "laurel" o "yanni", lo que no deja lugar a un estímulo ambiguo.

De tal manera, otros creen que, en lugar de pensar en la receptividad de estímulos por el cerebro, se debe analizar el efecto ambigüo por medio de la acústica, esto es, a través de las frecuencias por las que el audio se reproduce.

Lars Riecke, asistente de profesor de la Universidad de Maastricht, dice que el "secreto es la frecuencia, pero también la mecánica de los oídos y lo que esperas escuchar".

Por ejemplo, un usuario de Twitter (@XeSaad), hizo una prueba acústica del audio y encontró que si incrementas las frecuencias del audio escucharás con mayor probabilidad la palabra "yanny", mientras que si está en frecuencias más bajas escucharás la palabra "laurel".

Despite objective proof I still think it´s #Laurel pic.twitter.com/RcJpZZncRC