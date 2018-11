¿Es más sucio tu celular que un baño público? Descúbrelo aquí

Azteca América - Todos hemos pasado por lo mismo: al momento de estar en un lugar público, dudamos en ir al baño, pues la creencia popular señala que son lugares sumamente sucios en los cuales puedes contraer infecciones e incluso enfermedades venéreas. Sin embargo, ¿qué pensarías si te decimos que en tu teléfono celular existen más bacterias y gérmenes que en el asiento de un baño público? Seguramente no lo creerías. Pero te tenemos noticias: es totalmente cierto.

Estudios recientes demuestran que las superficies de los teléfonos celulares albergan de tres a diez veces más gérmenes que los asientos de un inodoro público. Esta cifra incluye a las bacterias fecales, que se encuentran presentes en uno de cada seis celulares, al menos en el Reino Unido, como señala un reportaje realizado por la ABC.

¿Cómo es posible esto? La razón es muy sencilla: los baños públicos suelen limpiarse y desinfectarse constantemente, cosa que no ocurre con los teléfonos (en este momento te puedes preguntar cuándo fue la última vez que limpiaste tu celular a fondo). Pero además de ser limpiados de manera regular, existe otra razón por la que los baños son más higiénicos que tu teléfono: la zona de la piel que entra en contacto con el inodoro.

Cuando uno se sienta en un baño, únicamente coloca muslos y una parte de los glúteos, mientras que con el celular se utilizan las manos, perfectas portadoras de suciedad si no se asean correctamente. Además, se lastiman con mayor frecuencia, y por ende, permiten infecciones, mismas que potencialmente pueden trasladarse a todo lo que tocan, como ojos, boca, nariz e incluso nuestros alimentos.

Ahora bien, existe un gran mito respecto a los baños públicos: la propagación de enfermedades de transmisión sexual (ETS). Puedes estar tranquilo, pues hasta ahora no existe un solo caso que documente el contagio de este tipo de enfermedades por sentarse en el retrete. Y es que la mayoría de bacterias y virus responsables de las ETS mueren rápidamente fuera del cuerpo humano. Por ejemplo, los agentes responsables de la gonorrea o el herpes, únicamente sobreviven diez segundos fuera del cuerpo, así que no existe manera alguna de que te contagies al compartir baño.

Por último, es importante señalar que el riesgo de usar un baño público no está en el inodoro, sino en todo lo que le rodea, es decir, chapas de puerta, dispositivos para jalar la cadena y hasta el papel higiénico, pues estos elementos están en contacto con las manos de varias personas, muchas de las cuales no se lavan correctamente. Así que olvida eso de poner papel sobre la tapa del retrete o jalar la palanca manualmente, pues dichas actividades son mucho más riesgosas que sentarse en el retrete. La única clave para no infectarse con ninguna bacteria es lavarse muy bien las manos y mantener una higiene personal adecuada.