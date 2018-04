Envían 100 elementos de la Guardia Nacional a EP

Redacción - Al menos 100 agentes de la Guardia Nacional serán enviados a Eagle Pass la próxima semana, teniendo de tarea ser discretos e inclusive podrían no estar a la vista de la gente.

Tom Schmerber, Sheriff del condado de Maverick, confirmó lo anterior luego de reunirse con representantes de la Patrulla Fronteriza quienes acudieron a notificarle sobre el despliegue de la tropa.

Declaró que los elementos solo apoyaran en áreas como radio operadores, monitoreo de cámaras, mecánicos o cocineros.

El sheriff dijo que los agentes no estarán armados, ni patrullarán las vegas del Río Bravo, además de Eagle Pass, cubrirán el sector que comprende desde Carrizo hasta Del Río, añadió que los campamentos donde puedan permanecer a manera de vigilancia no podrán verse, ni vehículos que no sean de la Patrulla Fronteriza.