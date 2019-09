Empire State se ilumina con los colores de México

ADN 40 -

El Empire State Building, uno de los edificios más emblemáticos de Manhattan, en Nueva York, se iluminó con los colores de la bandera mexicana, a fin de conmemorar el aniversario 209 de la Independencia de México.

A través de su cuenta de Twitter se dio a conocer que la emblemática edificación se iluminó de verde, blanco y rojo "en honor a #MexicanIndependenceDay"

Cada noche, el famoso rascacielos se ilumina de un color diferente, para rendir homenaje a algún evento especial o un día festivo.

We´re turning the top of our tower into the Mexican Flag as we glow in red, white & green tonight, in honor of #MexicanIndependenceDay! pic.twitter.com/NXeunPLHm2