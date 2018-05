Eligen a líder opositor como primer ministro de Armenia tras protestas

Notimex - El Parlamento de Armenia eligió hoy al líder opositor Nikol Pashinian como primer ministro, tras semanas de protestas callejeras pacíficas contra la corrupción y el nepotismo, bautizadas como la "revolución de terciopelo", que forzaron la dimisión de su antecesor Serzh Sarkisian.

Miles de partidarios de Pashinian, reunidos en la céntrica Plaza de la República en Ereván para ver la votación en pantallas gigantes, estallaron en aplausos cuando el opositor obtuvo 59 votos a favor, seis más de los necesarios, para ser nombrado jefe de gobierno.

Antes de la votación, Pashinian prometió durante su discurso ante los diputados de la Asamblea Nacional (Parlamento) erradicar la corrupción y el fraude electoral, según la agencia armenia de noticias Armenpress.

"No habrá privilegiados en Armenia". "Los resultados de las elecciones no volverán a ser falsificados, No se repartirán sobornos", enfatizó.

Asimismo, anunció que su primer paso como jefe de gobierno será visitar la región de Alto Karabaj, un conflictivo territorio que se disputan Armenia y Azerbaiyán, para "conocer la situación operativa en la línea de frente".

"Estamos preparados para conversar con el líder de Azerbaiyán, pero quiero destacar que las negociaciones no pueden considerarse eficaces a menos que los líderes de Nagorno Karabaj participen en ellas", dijo.

El líder opositor fracasó el pasado 1 de mayo en lograr los votos necesarios para ser elegido primer ministro, por lo que convocó a una campaña nacional de desobediencia civil y amenazó con tomar el poder en caso de no ser elegido en esta segunda votación.

Los partidarios de Pashinian han acusado al expresidente y ex primer ministro, Serzh Sarkisian, así como a su Partido Republicano de no haber conseguido reducir la pobreza y la corrupción en este país de 2.9 millones de habitantes, donde los oligarcas siguen controlando la economía.

Sarkisian fue durante una década presidente de Armenia, pero cuando terminó su mandato en abril pasado fue designado primer ministro, por lo que la oposición denunció que su nombramiento equivalía a una injusta permanencia en el poder.

En virtud de una reforma constitucional aprobada en 2015 y que entró en vigor este año, Armenia dejó de ser una república presidencial para convertirse en una parlamentaria, en la que el poder político está en manos del primer ministro, mientras que el presidente tiene un papel meramente representativo.