El Salvador, Honduras y Guatemala se quedan sin ayuda de EU

Notimex - El presidente estadounidense Donald Trump anunció hoy que terminará o recortará de forma sustancial la ayuda a Honduras, Guatemala y El Salvador debido a que no pudieron detener a los miembros de la caravana de migrantes que tratan de llegar a Estados Unidos.

"Guatemala, Honduras y El Salvador no fueron capaces de hacer el trabajo de evitar que la gente saliera de su país y viniera ilegalmente a Estados Unidos", escribió Trump esta mañana en su cuenta de Twitter.

"Estados Unidos empezará ahora a cortar o reducir sustancialmente la masiva ayuda foránea que rutinariamente les daba", remató.

Desde la semana pasada el presidente estadounidense amenazó a los tres países del llamado Triángulo del Norte con terminar la ayuda, a menos que lograran contener a los miles de inmigrantes de la caravana centroamericana.

Aunque la decisión final de los flujos presupuestales de ayuda foránea corresponde al Congreso estadounidense, la Casa Blanca somete las peticiones correspondientes a cada año fiscal.

Durante la Segunda Conferencia sobre Prosperidad y Seguridad en Centroamérica celebrada en Washington este mes, el presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, se quejó de los recortes de la ayuda por parte de Estados Unidos.

El secretario de Estado, Mike Pompeo, apuntó la víspera que Estados Unidos sigue de cerca la caravana de migrantes y reiteró que la administración Trump "no permitirá que inmigrantes ilegales ingresen o permanezcan" en esta nación.

"Nos preocupa que estos migrantes lleguen a ser víctimas de traficantes de personas u otras personas que los exploten. También estamos profundamente preocupados por la violencia provocada por algunos miembros del grupo, así como por los motivos políticos aparentes de algunos de los organizadores de la caravana", indicó.

Pompeo expresó su apoyo a la decisión de México de buscar la colaboración del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) para abordar los problemas de refugiados e inmigración en la región, incluido el flujo de personas que llegan a México.

"Estados Unidos está preparado para ayudar al gobierno de México en este esfuerzo", refirió Pompeo.

En otro mensaje de Twitter, el presidente estadounidense insistió en asociar la caravana de migración ilegal con los demócratas, a dos semanas de las elecciones legislativas del 6 de noviembre.

"Cada vez que vean una caravana de personas viniendo ilegalmente (...) a nuestro país, culpen a los demócratas por no darnos los votos para cambiar nuestras patéticas leyes migratorias", afirmó Trump. "Recuerden las elecciones legislativas", agregó.

Guatemala, Honduras and El Salvador were not able to do the job of stopping people from leaving their country and coming illegally to the U.S. We will now begin cutting off, or substantially reducing, the massive foreign aid routinely given to them.