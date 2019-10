El príncipe Enrique demanda a 2 periódicos por espionaje telefónico

Mundo - 05/10/2019 07:20 a.m.

Notimex -

El príncipe Enrique inició acciones legales contra los propietarios de los tabloides británicos Daily Mirror y The Sun por presunta piratería telefónica en la última ronda de litigios contra la prensa sensacionalista británica.

El Palacio de Buckingham confirmó que se han presentado sendas demandas ante el Tribunal Superior "con respecto a la interceptación ilegal de mensajes telefónicos privados".

Aunque el Palacio de Buckingham no ha dado detalles al respecto, la cadena BBC señaló que la demanda del duque de Sussex podría estar relacionada con un escándalo de "pinchazos" a teléfonos móviles que se remonta a principios de la década de 2000

El también nieto de la reina Isabel II de Inglaterra ya había denunciado esta semana una "campaña implacable" que ha emprendido un sector de la prensa británica contra su mujer, Meghan Markle, y confirmó que ella ha demandado a otro diario por la publicación de una carta privada enviada a su padre.

El príncipe explicó la decisión adoptada por su esposa en una carta dirigida a los medios, en la que aludió a la muerte de su madre Diana. Y admitió que sentía el "más profundo temor a que la historia vuelva a repetirse".

Un portavoz de News Group Newspapers (NGN), propietario de The Sun , dijo: "Confirmamos que el duque de Sussex ha emitido un reclamo. No tenemos más comentarios que hacer en este momento ", citó The Independent.