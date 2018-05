El mundo reacciona ante la salida de EUA del acuerdo nuclear

Redacción

Luego de que esta tarde el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunciará su decisión de retirara a su nación del acuerdo nuclear con Irán, diversos líderes mundiales reaccionaron al respecto rechazando la postura del mandatario estadounidense.

Después del anuncio el presidente Iraní Hasan Rohaní, denunció hoy que es "inaceptable" que EU se retire del acuerdo nuclear de 2015 porque Irán ha cumplido con sus compromisos.

Por su parte el ministro español de Asuntos Exteriores y Cooperación de España, Alfonso Dastis, lamentó la decisión, en un mensaje en su cuenta de Twitter, el canciller expuso que se entienden algunas preocupaciones de Estados Unidos alrededor del acuerdo nuclear con Irán, pero se lamenta la decisión tomada.

En tanto el presidente de Francia, Emmanuel Macron, a través de su cuenta de Twitter, anunció que su país, Alemania y el Reino Unido lamentan la decisión de su homólogo estadounidense.

France, Germany, and the UK regret the U.S. decision to leave the JCPOA. The nuclear non-proliferation regime is at stake.

El expresidente Barack Obama también se pronunció y calificó de "error grave" la decisión de Trump, en este sentido, el ex mandatario dijo que es una decisión "equivocada" que da la espalda a los aliados más cercanos de Estados Unidos.

There are few issues more important to the security of the US than the potential spread of nuclear weapons or the potential for even more destructive war in the Middle East. Today´s decision to put the JCPOA at risk is a serious mistake. My full statement: https://t.co/4oTdXESbxe