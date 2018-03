El gracioso momento de un niño al pedir ayuda para lavar sus manos

Redacción - Un hombre fue sorprendido en un baño por un niño haciendo el caso viral a través de Twitter.

El joven identificado como Andrew, notó que el niño se asomó por la parte inferior de la puerta y comenzó a grabar con su celular.

El menor preguntó el nombre de el joven y después comenzó a decirle que necesitaba ayuda para lavar sus manos pues no alcanzaba las llaves.

Andrew entre risas le mencionó al chico que su madre estaba afuera y que tendría que asegurar la puerta una vez que ya la había abierto.

El video fue publicado en las redes sociales y tras hacerse viral, recibió una disculpa del padre del menor, quien dijó que su hijo es "demasiado amigable".

La publicación ha alcanzado cerca de los 400 mil "me gusta" a pocas horas de ser publicado.

Chick Fil a never ceases to amaze me. And yes it was my pleasure! pic.twitter.com/GZoB7Bm5T7