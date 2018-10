El encuentro más raro surge en una azotea de Nueva York

Por: Redacción



Hannah Silk Champagne, una joven que trabaja en Greenpoint, Nueva York, fue la encargada de descubrir el viejo objeto en la azotea de un edificio.

Y se trata de una guillotina que se remota a la época de la Revolución Francesa.

"Necesito saber por qué han colocado una guillotina en la azotea frente a mi oficina", escribió la usuaria en Twitter.

Asimismo, ella misma se encargó de investigar y cuestionar a los vecinos siendo ellos quienes dijeron no saber nada sobre el artefacto, también detalló que en la zona solo hay comercios como "una tienda de chocolates", un "local de motocicletas", mientras que el resto del edificio donde se encontraba el degolladero "es espacio para oficinas".

Sin embargo, una de las explicaciones que sopesó fue que se utilizaría como decorado para Halloween, no obstante las autoridades se dieron a la labor de investigar confirmando que el artefacto fue construido por James Schieberl, fotógrafo y artista.

Esto con la finalidad de concienciar sobre los problemas del sistema de salud pública en EUA, acompañada del letrero "Asistencia sanitaria gratuita".

I met the guillotine and it rules pic.twitter.com/uUBlXaA5HI