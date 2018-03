El desgarrador pedido de un niño sirio hambriento

- ¿Cuál es tu problema?

- Quiero pedirte algo pero me da vergüenza

- Anda, dilo

- No hemos comido en los últimos tres días y sólo quería pedirte si podrías darme algo de comida para darle a mis hermanitos, sólo si puedes

- ¿Y qué si te digo que no tengo comida ni para mí mismo?

- ¿Cuándo va a cambiar la situación?

- No lo sé

Este video fue difundido por Shajul Islam, un médico y trabajador humanitaria que atiende heridos en Guta Oriental y gestiona donaciones desde el Reino Unido a través de la institución One World.

"La comida se está acabando rápido y se hace cada vez más difícil lograr que entre. Me indigna que todo el mundo tenga tan poco poder para ayudar", dijo Islam en su cuenta de Twitter.

This really sums up how things are right now in #Ghouta. Food supplies are fast running out as it gets even harder to smuggle food in. It shocks me that the whole world is so powerless to help... #SaveGhouta pic.twitter.com/ar8cmqXRn1