El desgarrador caso del bebé que nació sin ojos, nariz y parte del cráneo

Por: Redacción





Un médico partero de origen portugués fue suspendido de su cargo tras haber asistido un alumbramiento en el que un bebé vino al mundo sin ojos, nariz y parte de su cráneo.

De acuerdo con información difundida por la prensa europea, la desafortunada condición del bebé se debió a que el médico no revisó bien las imágenes de la ecografía y por ende, no detectó que varias partes del bebé no estaban bien formadas aún.

Los padres del desafortunado bebé fueron identificados como Marlene Simão y David Ribeiro, ambos se sorprendieron bastante al ver la condición de su hijo debido a que el médico Artur Carvalho les había dicho en varias ocasiones que el bebé se encontraba en un estado óptimo de salud.

Ante lo ocurrido, la pareja no dudo en emitir una denuncia en contra del doctor Carvalho por negligencia médica.