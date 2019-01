AP - El mexicano Joaquín "el Chapo" Guzmán rechazó este lunes testificar en el juicio abierto contra él por narcotráfico en un tribunal de la ciudad de Nueva York.

Preguntado por el juez de la corte federal de distrito Este Brian Cogan, sobre su intención o no de comparecer ante el tribunal, "el Chapo" contestó "no, mis abogados y yo hemos hablado y me reservo".