El avión de Melania Trump aterriza de emergencia por falla mecánica

Mundo - 17/10/2018 09:02 a.m.

EFE - Elen el que viajaba la primera dama de, se vio obligado hoy a aterrizar pocos minutos después de haber despegado debido a unen el aparato que provocó una, informaron medios locales.El incidente, que tuvo lugar a primera hora de la mañana, llevó al piloto dela retornar a la base de Andrews, en Maryland, desde donde la nave había despegado apenas diez minutos antes, de acuerdo con los periodistas que acompañaban a la primera dama en su viaje.El personal de cabina del aparato repartió toallas húmedas y dio instrucciones para que se taparan la cara con ellas para así evitar respirarPor el momento no se han desvelado las causas del problema.La primera dama tenía hoy previsto desplazarse a Filadelfia (Pensilvania) para participar en un acto de la campaña "Be Best" (Sé mejor), una acción centrada en los niños y destinada a luchar contra el abuso de opioides y contra el acoso en Internet.Por el momento se desconoce simantiene su propósito de viajar o si por el contrario, finalmente, permanecerá en Washington.