Ecuador anuncia controles migratorios tras asesinato de mujer embarazada

EFE -pedirá a partir de hoy el pasado judicial apostillado a todos los venezolanos que ingresen en su nación, anunció el vicepresidente del país andino,, pocos días después de que fuera detenido un ciudadanoinvolucrado en unEn un mensaje a la nación, el vicepresidente aseguró que su país ha agotado "todos los esfuerzos, perose niega a entregar bases de datos que permitan verificar la información de quienes llegan al país"."Desde hoy, y en vista de que el Gobiernoseparó a su país de la Comunidad Andina, se requerirá para todos sus nacionales la presentación del pasado judicial apostillado", informó.El anuncio llega tras elel pasado sábado de unaen la ciudad andina de Ibarra (norte), hecho que tildó de "deleznable" y que, dijo, "ha llenado de dolor a la sociedad"."Diana fue asesinada en Ibarra por su pareja sentimental y lo más grave: los policías que habían acudido a su llamada no fueron capaces de actuar para salvar su vida", remarcó en referencia a la víctima mortal del suceso, ocurrido en plena calle y grabado, que provocó consternación ante la aparente inacción de varios agentes del orden que acudieron al lugar de los hechos y que solo se acercaron al agresor tras apuñalar a la mujer.Se responderá "con firmeza" desde el Gobierno que, aunque apoya el trabajo de la institución policial, no aceptará una "inacción" como la del pasado sábado, advirtió.El que el agresor (ahora detenido) sea extranjero podría provocar una generalización que "sólo traerá más violencia", advirtió antes de recordar quees un país de migrantes.Por ello, solicitó a sus conciudadanos actuar con los demás como quisieran que actúen con ellos, pero apuntó que no se puede cerrar los ojos a la preocupación que existe en el país relacionada con la inseguridad y la informalidad."Sin generalizaciones, pero con mano firme, hoy debemos diferenciar entre venezolanos que huyen del Gobierno de (Nicolás) Maduro y otros que aprovechan esta situación para delinquir", comentó.Con el fortalecimiento de los controles, el Gobierno pretende también sancionar a quienes se aprovechan de la difícil situación de los migrantes, que, por alimentar a sus familias, son víctimas de empleadores inescrupulosos.El vicepresidente subrayó que el crimen "horrendo" de Ibarra es un acto de violencia machista que no tiene nacionalidad y pidió a la ciudadanía enfrentarse a los problemas con mesura, apegados al derecho, sin fomentar el odio.Tras el crimen, decenas de ciudadanos salieron a las calles de Ibarra, capital de la provincia de Imbabura, y de acuerdo a algunos testigos citados por medios locales, se dirigieron a puntos donde se conoce que pernoctanLas asociaciones de venezolanos en el país han pedido a la población no generalizar, evitar llevar a cabo actos de represalia, así como rebajar el tono en las redes sociales, y a las autoridades solicitaron protección especial.Ante el femicidio, el presidente de, Lenín Moreno, que viajó a Davos para participar en el Foro Económico Mundial, subrayó el fin de semana queabrió las puertas a venezolanos pero no sacrificará seguridad."Les hemos abierto las puertas, pero no sacrificaremos la seguridad de nadie", mencionó en un comunicado difundido en Twitter bajo el título de "¡Todos somos Diana!", nombre de la víctima.Nota relacionada: Venezolano mata a puñaladas mujer embarazada en Ecuador