Dudan que Trump cumpla con su parte de acuerdo migratorio

Mundo - 15/06/2019 11:16 a.m.

Notimex -

El Gobierno de México realiza un excelente papel en el acuerdo migratorio con Estados Unidos, pero está en duda que éste último cumpla los acuerdos para el desarrollo de los migrantes, señaló la activista Marta Sánchez Soler, coordinadora del Movimiento Migrante Mesoamericano.

"Al que sí le tengo absoluta desconfianza es a Estados Unidos porque ellos son los que han generado las causas de estas famosas caravanas y expulsiones masivas de migrantes de Centroamérica", dijo la también fundadora de esa organización.

México realiza un buen trabajo en términos de proponer y ser el que impulse el acuerdo que Estados Unidos no quería, sin embargo aclaró que no cree en las acciones a las que se comprometió el país vecino, como dar asilo a un sector de los migrantes.

"Ni de dar asilo ni de prometer el desarrollo", agregó luego de enumerar sucesos de la historia, como cuando Estados Unidos envió a internos de las cárceles de Chicago y California a poblaciones pequeñas de Centroamérica, propiciando la destrucción de redes económicas, políticas y sociales de la región.

"¿Y ahora va a ser el que promueva desarrollo? Eso es lo que más desconfianza causa", en la opinión de la socióloga mexicana de familia española, al tiempo que sugirió poner atención especial en los dichos de Donald Trump, presidente de Estados Unidos, acerca de que México sea considerado un Tercer País Seguro.

"El Tercer País Seguro sería una debacle para México, esto quiere decir que la gente que entra a México tiene que pedir asilo y si le dan no puede salir del país porque lo pierde.

"No tiene ni pies ni cabeza y México no puede ser considerado un Tercer País Seguro, primero que nada porque no es seguro y segundo porque está fuera de las posibilidades y de la filosofía de lo que debe ser el flujo migratorio", opinó.

Por otro lado Marta Sánchez destacó la parte positiva del acuerdo; además de que se evitará la imposición de los aranceles a productos mexicanos, se habló sobre el desarrollo para los países de Centroamérica para eliminar las causas que generan éxodos masivos.

Sin embargo, apuntó que a las organizaciones de derechos humanos no agrada el tema de la contención de la migración. "Los migrantes en tránsito siguen perdiendo, siguen siendo los más vulnerables, siguen siendo objeto de violación a los derechos humanos y a las reglas inhumanitarias".

La organizadora de la Caravana de Madres de Migrantes Desaparecidos señaló que entre las principales consecuencias se encuentran los asesinatos, pues se ha reportado que los Maras esperan en los centros de deportación "porque la pena de muerte de los Maras no tiene fecha de caducidad".

Destacó que hasta hace dos años y sólo en los Servicios Médicos Forenses de Honduras se reportaban 700 migrantes que fueron asesinados a su retorno.

Por ello, la activista celebró que el gobierno de México vaya a invitar al Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), a la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) y a la Organización Internacional de las Migraciones (OIM) para lograr el proyecto de desarrollo en Centroamérica.

Asimismo, indicó que ante medidas como la llegada de la Guardia Nacional a la frontera sur, también se obligará a las organizaciones civiles a luchar, denunciar y a mantener acciones para que se respeten los derechos humanos.

"En eso estamos, con poca ilusión y más bien capoteando el temporal para ver por dónde nos podemos incrustar y que sea una acción constructiva y eficaz", finalizó Sánchez Soler.

Marta Sánchez Soler nació en Francia luego de que sus padres españoles sufrieran el exilio durante la dictadura de Francisco Franco, sin embargo radica en México desde que era niña.

