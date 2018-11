Dos niños muertos entre el grupo de rehenes del EI liberados en Siria

Mundo - 09/11/2018 07:57 a.m.

EFE/AP - La televisión estatal siria anunció ayer la puesta en libertad de los últimos 19que el EI tenía retenidos, aunque dentro de ese grupo hay dos menores que murieron durante la operación militar, informó la organización Sueida 24, que cuenta con activistas sobre el terreno.Aseguró que dos, identificados como Rafat Nashed abu Amar y Qusay Gaudat abu Amar, fueron asesinados cuando intentaron huir de la camioneta en la que el grupo de 19estaban en el momento en el que comenzaron los choques entre los yihadistas y las tropas sirias.El primer menor murió disparado por la espalda, mientras que el segundo niño pereció por la explosión de una granada, detalló.Además, publicó un vídeo en el que se muestran las dos ataúdes, envueltos con la bandera nacional siria, dentro de una furgoneta a su llegada a Al Sueida junto al grupo de 17 personas liberadas.El Observatorio Sirio de Derechos Humanos confirmó la muerte de los dos menores, así como la de otra mujer cuyo cuerpo está "desaparecido".Con esta cifra aumenta a seis: dos menores, un joven y tres mujeres las que han muerto en manos del EI durante el secuestro, según el Observatorio.La ONG, cuya sede está en Reino Unido pero que cuenta con una amplia red de colaboradores en el terreno, aseveró que la población de Al Sueida se debate entre la alegría y el enfado por la muerte de estos seis ciudadanos y por conocer las circunstancias de lo sucedido.Por otra parte, un comandante, que no fue identificado, aseguró hoy a la agencia estatal siria SANA que la operación militar tuvo lugar en la región de Hamima, en el norte de la ciudad de Palmira, en la provincia de Homs, donde los yihadistas habían trasladado a losApuntó que durante la operación murieron ocho terroristas, cuyos cadáveres han sido mostrados en dos fotografías difundidas por SANA, así como la detención de uno de ellos.Aclaró que "no hubo pérdidas" en las filas de las unidades gubernamentales.Sin embargo, la fuente no confirmó la muerte de los dos menores durante la operación.SANA agregó que el pasado 20 de octubre las tropas sirias consiguieron liberar a una tanda de lospor el EI, que el Observatorio cifra en seis personas.El Observatorio indicó ayer que se desconoce cuánto pagó el Gobierno sirio a los radicales, pero cuando fue liberado el primer grupo de seis personas, aseguró que pagó 27 millones de dólares, sin que esa información pueda ser confirmada por otra fuente.Todos loshabían sido capturados el pasado 25 de julio, cuando los yihadistas perpetraron ataques contra las fuerzas gubernamentales y los civiles, que dejaron más de 300 muertos en varios puntos de Al Sueida y su capital homónima.El EI tenía presencia en zonas desérticas de esta región que ha permanecido relativamente en calma durante el conflicto sirio y bajo el control de las autoridades desde 2011.