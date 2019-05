Dos heridos al estrellarse un helicóptero en el río Hudson en Nueva York

EFE -

Un helicóptero se estrelló hoy en el río Hudson de Nueva York en un accidente que, según las autoridades locales, dejó dos heridos leves, uno de ellos el piloto, único ocupante del vehículo, que pudo ser rescatado del agua.



"Un helicóptero no alcanzó a aterrizar en el helipuerto en la calle 30 y el río Hudson. El piloto está fuera del agua y el helicóptero ha sido amarrado", explicó en las redes sociales el Departamento de Policía de Nueva York.



Por su parte, el Servicio de Bomberos de Nueva York apuntó que el piloto "era el único pasajero" del vehículo accidentado, y señaló que un trabajador del helipuerto también resultó herido leve al ser alcanzado por escombros.



Poco después de las 14.30 hora local (18.30 GMT), las imágenes de las televisiones locales mostraban un helicóptero volteado en el río a escasos metros de un helipuerto situado en la orilla oeste de Manhattan, a la altura de la calle 30.

