Dos adolescentes pusieron semen en comida de maestra

Por: Redacción





Dos estudiantes de Ohio han admitido su participación en la contaminación de los alimentos de su maestra con fluidos corporales.

Los adolescentes de octavo grado de secundaria Olentangy Hyatts en el condado de Delaware, grabaron video el 16 de mayo de ellos poniendo semen en la comida de un maestra mientras estaban en una clase de Gourmet Global, informó Daily Mail.

Los maestros de la clase juzgaban la comida de los estudiantes.

"Estaba en YouTube y vi un video de un chico poniendo semen en la comida y sirviéndola", explicó el adolescente a WBNS, que así surgió la idea.

"Dije que sería una idea divertida, una mordaza divertida. Entonces, se lo presenté a mis compañeros de clase y pensaron que era divertido. Ellos rieron. Entonces, continuamos con eso. Y fue el día del 16 de mayo. Y traje la bolsa de semen a la escuela, y justo antes de que presentaramos nuestra comida que presentamos a la clase, la puse en la comida".

La maestra traumatizada por la terrible experiencia compartió una declaración de impacto en la corte.

"Me senté allí, en la oficina de mi director, atónito por el hecho de que alguien incluso pensaría en hacer esto. No obtuve respuesta, ni palabras sobre cómo me sentía, solo estaba en estado de shock. ¿Por qué pasó esto? ¿Por qué me eligieron a mí? Me sentí atacada, violada '', dijo.

"Algunos días, la sensación de ansiedad, preocupación y vergüenza era pequeña, y algunos días me asfixiaba, y no podía levantarme del sofá".

La maestra compartió que recibió instrucciones de ir al hospital para hacerse la prueba de ETS y se preguntó si volvería al salón de clases.

"Ya tenía el trabajo de mis sueños. Pero por esta broma, por algunos niños, me la están quitando. Me hicieron enamorarme de la enseñanza. Había perdido mi empatía por los niños y la capacidad de ver lo bueno en ellos", dijo.

El adolescente, designado delincuente juvenil, se disculpó entre lágrimas ante el maestro.

"Solo quiero decir que siento sincera y profundamente lo que he hecho", dijo. "No pasa un día sin que me arrepienta de lo que he hecho. Yo solo ... lo siento mucho", dijo el joven.