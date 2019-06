Dormir con la luz y TV prendida te hace subir de peso

Mundo - 10/06/2019 11:51 a.m.

Por: Redacción





Los científicos han advertido que quedarse dormido con la luz o la TV encendida podría conducir a la obesidad porque confunde al reloj biológico.

Un estudio encontró que quienes están expuestos a luz artificial de cualquier tipo en las noches, tienen un 17 por ciento más de probabilidades de ganar peso, informó Daily Mail.

Los investigadores creen que esto se debe a que se interrumpe el sueño, lo que tiene un efecto sobre el equilibrio hormonal y hace que las personas busquen alimentos.

Los expertos dijeron que los hallazgos tenían "perfecto sentido" y se suman a la creciente evidencia contra la iluminación artificial en el período previo a dormir.

El estudio, realizado por el Instituto Nacional de Ciencias de la Salud Ambiental de Carolina del Norte, incluyó a casi 44 mil mujeres inscritas en el grupo de estudio.

Al inicio del estudio, las mujeres no tenían antecedentes de cáncer ni de enfermedades cardiovasculares y no trabajaban por turnos, no tenían sueño durante el día ni estaban embarazadas.

Las mujeres de edades entre los 35 y los 74 años, informaron a sí mismas la cantidad de luz artificial a la que estaban expuestas durante la noche.

Los hallazgos, publicados en Jama International Medicine, encontraron que la luz, especialmente dormir con una luz encendida o un televisor en la habitación, aumentaba el riesgo de aumento de peso y obesidad.

En comparación con las que no estuvieron expuestas a la luz artificial, las mujeres que dormían con la luz o la televisión encendidas tenían un 22 por ciento más de probabilidades de contraer sobrepeso y un 33 or ciento más de obesidad.

Los autores dijeron que esto podría deberse a que la falta de sueño cambia las hormonas que regulan el apetito.

Además de esto, un sueño más corto simplemente significa más tiempo despierto, y por lo tanto más tiempo para comer alimentos.

Los investigadores, dirigidos por el doctor Yong-Moon Mark Park, señalaron rápidamente que la exposición a la luz artificial en la noche puede reflejar comportamientos poco saludables, como una dieta poco saludable, un estilo de vida sedentario o estrés, y una desventaja socioeconómica.

No se pueden extraer inferencias ocasionales de estos resultados y se necesitan más estudios para examinar esta asociación.

Pero reducir la exposición a la luz artificial durante la noche mientras se duerme podría considerarse en las intervenciones de prevención de la obesidad, dijeron los autores.