Doble tiroteo en Texas deja 5 personas muertas y 21 heridos

Notimex -

Al menos cinco personas murieron y una veintena resultaron heridas como resultado de tiroteos registrados hoy en las localidades texanas de Odessa y Midland y uno de los atacantes estaría bajo custodia policial, informó el alcalde de la segunda ciudad, Jerry Morales.

"Un sospechoso está bajo custodia. No estoy seguro de si está vivo", indicó el alcalde, quien añadió que los tiradores "están disparando al azar y habrían dejado hasta el momento dos muertes y hasta 20 heridos".

La Policía de Midland informó en su página de Facebook que había dos tiradores en vehículos diferentes, el priemro en una camioneta Toyota y y otro en un camión del Servicio Postal de Estados Unidos (USPS).

De manera inicial, la Policía de Odessa aseveró en Facebook que "un sospechoso acaba de secuestrar un camión de mensajería estadunidense (...) ¡Se alienta a todos a salir de la carretera y tener mucho cuidado!".

"Toda la policía está buscando al sospechoso y se dará a conocer más información tan pronto como esté disponible", señaló la corporación en su comunicado.



Poco después, se confirmó que el tirador de Odessa fue ubicado por elementos policíacos que respondieron al ataque disparando y matando al hombre.



Por su parte, el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, mencionó que el tiroteo dejó una persona muerta y 21 heridos.

Por otro lado, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump mencionó a través de sus redes sociales que el FBI estaban informados del hecho.

Just briefed by Attorney General Barr about the shootings in Texas. FBI and Law Enforcement is fully engaged. More to follow.