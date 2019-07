Discriminan a mujer por vestir de 'manera inapropiada' en avión

Por: Azteca América





La doctora Tisha Rowe publicó en su cuenta de Twitter una queja contra American Airlines luego de que una aeromoza la obligara a cubrirse el cuerpo con una manta ya que consideró que su ropa era "inapropiada" para ese momento.

"Si American Airlines deseaba que los pasajeros de Jamaica a Florida usaran en el mes de junio trajes de nieve, eso es algo que deberían incluir en su contrato", comentó la doctora de Houston.

Ella venía de un viaje familiar de Jamaica y después de tomar su asiento junto a su hijo, una trabajadora de la aerolínea se le acercó y le pidió que hablaran en la puerta del avión.

"No hubo ninguna explicación de por qué me sacaron del avión", aseguró en Twitter.

"Todo lo que ella dijo fue '¿tienes una chaqueta?´".Al no contar con algo para cubrirse le dijeron que si no lo hacía no podría tomar el vuelo.

"Cuando defendí mi atuendo, me amenazaron con no volver al vuelo a menos que caminara por el pasillo envuelta en una manta", recordó según una nota de New York."

¡Nuestros hijos merecen saber que los cuerpos de sus madres son tan aceptables y apropiados como los de todos los demás!", remató la doctora.