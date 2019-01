Diplomáticos estadounidenses van a salir de Venezuela

Mundo - 25/01/2019 08:09 a.m.

AP - Un funcionario estadounidense dice que algunos diplomáticos y sus familias se dirigen en caravana al aeropuerto de Caracas en medio de un enfrentamiento diplomático con el presidente Nicolás Maduro.

El funcionario habló con The Associated Press bajo la condición de anonimato por no estar autorizado a revelar disposiciones de seguridad.

Previamente se filtró a las redes sociales la carta escrita por un agente de seguridad de la embajada estadounidense que solicitaba una escolta policial para 10 vehículos.

El miércoles, Maduro dio a los diplomáticos de Washington un plazo de 72 horas para salir del país y cerrar la embajada. Anunció que cortaba relaciones diplomáticas ante la decisión del presidente Donald Trump de reconocer al legislador Juan Guaidó como presidente encargado.

El gobierno de Trump ha rechazado esos plazos y dice que mantendrá abierta la embajada. El jueves dijo que reduciría el personal por motivos de seguridad.