La embajadora de Estados Unidos ante Naciones Unidas, Nikki Haley, ha renunciado a su puesto, informan hoy medios locales.



Según indicó la portavoz de la Casa Blanca, Sarah Sanders, en su cuenta de Twitter, Haley y el presidente de EUA, Donald Trump, mantendrán una reunión a las 10.30 hora local (14.30 GMT).

President Trump and Ambassador Nikki Haley will meet in the Oval Office at 10:30am this morning. This event will be open to the pool.