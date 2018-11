Dice tuvo sexo con 20 fantasmas; por fin va a sentar cabeza y casarse con uno

Mundo - 06/11/2018 10:00 a.m.

Azteca América - Amethyst Realm podría pasar por cualquier joven británica si no fuera por un pequeño detalle: su vida amorosa en los últimos años se ha limitado a experiencias paranormales. ¿Cómo? Fácil: Realm se dedica a ser guía espiritual. Parte de su trabajo consiste en comunicarse con seres del más allá. Sin embargo, contrario a otras espiritistas, Amethyst dice que intima tanto con los fantasmas que ha tenido sexo con al menos veinte de ellos, uno de los cuales será su próximo esposo.

Así como lo lees. La joven está por casarse con un espíritu que conoció en Australia, según contó al programa matutino inglés This Morning, donde explicó como conoció a su futuro marido, al tiempo que dijo tener la esperanza de un día convertirse en la feliz madre de un bebé fantasma.

Realm dice que el primer encuentro con su actual prometido ocurrió durante un viaje de negocios que ella hizo al país austral. Mientras caminaba por el bosque, asegura haber sentido una energía sin igual, lo cual le hizo pensar que se encontraba frente a un nuevo amante fantasma. La mujer asegura que desde ese momento no se despegaron un solo segundo.

La joven dijo al respecto: "me acompañó hasta el avión y durante el viaje de vuelta a casa. Lo sentía a mi lado todo el tiempo. No lo podía creer, Estaba muy feliz y excitada. Tanto que tuvimos que hacer algo al respecto. Nos fuimos al baño y... bueno, sólo puedo decirles que ahora soy miembro del Mile High Club", que no es más que una forma de llamar a las personas que han tenido sexo en un avión.

Pero la historia no culmina ahí. Amethyst dice que pasaron nueve meses de intensa relación, hasta que un día, mientras paseaban por una campiña inglesa, el fantasma le pidió matrimonio. "No se puso de rodillas porque no tiene piernas, pero fue la primera vez que lo escuche hablar claramente. Era una voz hermosa, profunda, sexy y real", señaló la mujer.

La ceremonia para unir a la "pareja" consistirá en un ritual pagano donde sus espíritus se fusionarán para siempre. Al preguntarle qué esperaba del matrimonio, Realm confesó que "convertirme en madre a través de un embarazo fantasma", aunque aseguró no saber si puede tener un bebé físico. Ante las lógicas dudas respecto a cómo es el sexo con espíritus, Amethyst lo describió así: "a veces siento que me mueven físicamente, sé que están ahí y que quieren amarme. Dejo que las cosas pasen y es increíble. Debo decir que los orgasmos con fantasmas son más satisfactorios que los que he tenido con cualquier hombre ordinario".

Cabe señalar que la historia de Amethyst se hizo viral luego de que el actor Ryan Reynolds encontrara que la joven se parece mucho a su esposa, la también actriz Blake Lively. Ante la semejanza física, Reynolds escribió un tweet con el mensaje "¿así es cómo lo descubro?", una broma respecto a la posibilidad de que su esposa lo engañara con un fantasma.