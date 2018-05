Diagnóstico erróneo le cuesta la cara a un hombre

Redacción - Danny Hunt de 58 años quedó con un agujero en su rostro después de que los doctores confundieran un cáncer ocular con migrañas en Reino Unido.

El hombre empezó a sufrir dolores de cabeza e infecciones de garganta por lo que los especialistas le diagnosticaran laringitis.

Junto a esto Hunt y su esposa les preocupó un bulto junto al ojo que no dejaba de crecer, descubriendo que era el indicador de un tumor, de un tipo de cáncer ocular.

Su ojo derecho fue extirpado meses después, así como el hueso de la nariz y la mandíbula, a raíz de esto un agujero quedó en su cara después de la intervención quirúrgica, los médicos crearon un 'colgajo' especial con piel de la espalda del paciente.

De acuerdo con la declaración de su esposa para el Daily Mail, Danny Hunt tiene problemas fisiológicos y le resulta difícil integrarse en la sociedad, añade que los niños "no entienden" que está enfermo y su propia nieta grita de miedo al verlo.

ADVERTENCIA: LAS SIGUIENTES IMÁGENES PUEDEN HERIR LA SENSIBILIDAD DEL LECTOR

