Despedida de soltera termina en tragedia al estrellarse un avión

AP - Un equipo de investigadores encontró el lunes la caja negra de un avión privado turco que se estrelló el domingo en una cordillera iraní cuando viajaba de Emiratos Árabes Unidos a Estambul. Las 11 personas que iban a bordo murieron, lo que probablemente incluía a una joven turca que iba a casarse y a sus siete invitadas de su fiesta de despedida de soltera.

Las autoridades han recuperado 10 cuerpos del lugar del siniestro en las montañas de Zagros a las afueras de la ciudad de Shahr-e Kord, unos 370 kilómetros (230 millas) al sur de la capital iraní, Teherán, según la agencia estatal de noticias IRNA.

Hasta el momento las autoridades han identificado ocho cadáveres, incluyendo el de Mina Basaran, de 28 años, quien es miembro de la junta directiva de Basaran Investment Holding y ha sido señalada para ser la próxima directora de la compañía.

UPDATE — Private plane that crashed in southwestern Iran was carrying Basaran Holding's heir and bride-to-be Mina Basaran and 7 of her friends flying to Istanbul from a bachelorette party in Dubai https://t.co/CRnBGW1xX7 pic.twitter.com/ZZ77eWhyxV