Denuncian que "El Chapo" habla por teléfono en secreto con su esposa

EFE - Lade Nueva York pidió al juez Brian Cogan que sancione a la defensa del acusado por narcotráfico Joaquín "El Chapo" Guzmán por un presunto uso prohibido de unpor parte de la esposa de este en el Palacio de Justicia de Nueva York, donde se celebra elEn una carta dirigida al juez, los fiscales denuncian que la defensa habría facilitado el contacto no autorizado entre el Chapo y su esposa,Aispuro.Al revisar las imágenes de seguridad del pasado 19 de noviembre, los fiscales dicen que observaron a Coronel "usando undentro de la corte".El juez no permite los teléfonos celulares en el juzgado más allá del área de control de seguridad por parte de personas que no son abogados o que, de otra manera, están autorizados para llevar dispositivos de comunicación y grabación electrónicos.A principios de este mes, Cogan ya había rechazado una solicitud de los abogados para que Guzmán, que ya protagonizó dos fugas en cárceles mexicanas, pudiera darle un breve abrazo a Coronel antes de que comenzara suEl juez Cogan dijo en la sala, tras conocer la petición de sanción, que se va a dar un tiempo antes de tomar una decisión, que podría comunicar la semana que viene.