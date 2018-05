Denuncia estudiante el abuso sexual que sufrió de parte de un profesor

La estudiante universitaria grabó con su celular cómo el académico intentó besarla e incluso manosearla

Agencias - Lizeth Sanabria, una estudiante de la Universidad Nacional de Colombia, logró captar el dramático momento en que fue acosada sexualmente por Fredy Alberto Monroy, profesor y director de la maestría en Enseñanza de las Ciencias Exactas y Naturales.

Para demostrar el acoso, Sanabria decidió grabar el accionar del docente. En la filmación, se observa a Monroy intentando besar en varias oportunidades a la alumna e incluso se ve cómo la manosea, pese a que ella intenta irse explicándole que está comprometida.

Sanabria advierte que ya había sufrido acosos similares de parte de Monroy y decidió grabar la situación para mostrarlo a las autoridades de la casa de estudios, presentar una queja formal y denunciarlo ante la Fiscalía.

La estudiante también planteó que hay otras compañeras que han sido acosadas sexualmente por Monroy.

"Él es muy hábil, se gana la confianza de las personas mostrando interés con el tiempo que le dedica a tu trabajo y a tus intereses académicos".

"Necesito exponer esto para que a más niñas no les pase lo mismo, que no sientan lo que yo sentí en ese momento", afirmó la joven.

De acuerdo a lo que publicó el periódico El Tiempo, en una carta enviada a la universidad, la joven reveló que en otra ocasión se encontraba dentro del cuarto oscuro de uno de los laboratorios del centro educativo con el docente, quien le estaba mostrando "un experimento con unos láser".

"Me llevó contra la pared y tocó mi cintura y los senos. Pese a mi rechazo, me pidió que le diera un 'pico', refiriendo que no me preocupara porque no me metería la lengua. Yo logré separarlo de mí, señalando que en ese momento no tendría ninguna relación con nadie (...) pero actuando de manera ansiosa volvió a tocarme los senos, diciéndome: 'Déjame sentirte, déjame darme ese gusto'", denunció Sanabria.

(Con información de INFOBAE)