Delincuentes humillan a policías de NY lanzándoles agua

Difunden videos de unos pandilleros de Nueva York que lanzan tinas de agua a policías que iban a una detención, mientras la gente observaba con expresiones de asombro

Tres hombres, entre ellos un conocido miembro de una pandilla, son arrestados después de que los policías de la ciudad de Nueva York fueran bañados con agua en dos incidentes separados el fin de semana mientras la policía buscaba a otros sospechosos.

En dos incidentes separados en Brooklyn y Harlem, surgieron videos que muestran a grupos de jóvenes que tiraban agua sobre los oficiales de policía.

En uno de los videos, se ve a los oficiales en Harlem esposando a un hombre en un vehículo mientras otros cinco hombres se reúnen alrededor de ellos arrojandoles agua. La multitud detrás se puede escuchar riendo y gritando cuando golpea a uno de los oficiales en la cabeza.

Mientras tanto, en Brooklyn, se vio a varios adolescentes empapando a otros dos oficiales con agua.

Durante el incidente, se ve a un adolescente masculino tirando la tina de agua sobre uno de los policías mientras caminan.

Ambos oficiales empapados caminaban tranquilamente de regreso a su patrulla.

Cuando cruzan la calle, un joven corre y vierte toda una tina de agua sobre un oficial.

El Departamento de Policía de Nueva York emitió un comunicado diciendo que el oficial que fue golpeado con el balde "sufrió dolor e hinchazón en la parte posterior de la cabeza".

These are the individuals who are WANTED for assaulting our officers in #Harlem while they were making an arrest. Every New Yorker should be disgusted by the suspects´ illegal behavior. If you know who or where they are, call @NYPDTips at #800577TIPS. https://t.co/q5FdIatU2l pic.twitter.com/mXQiLklHmi — Chief Terence Monahan (@NYPDChiefofDept) July 23, 2019

Los videos provocaron una indignación generalizada en las redes sociales, y funcionarios como el vicepresidente Mike Pence condenaron las acciones de las personas involucradas.

"Esta conducta es vergonzosa. El presidente @realDonald Trump y yo SIEMPRE estaremos con los hombres y mujeres valientes de nuestra policía que sirven en la delgada línea azul todos los días".

This conduct is disgraceful. President @realDonaldTrump and I will ALWAYS stand with the brave men & women of our law enforcement who serve on the thin blue line everyday. #StandWithNYPD https://t.co/VLIMnUGWDX — Vice President Mike Pence (@VP) July 23, 2019

Algunos funcionarios cuestionarion cómo respondieron los agentes y afirmaron que no deberían haber ignorado el comportamiento al alejarse.

En un memorándum, el Departamento de Policía de Nueva York instruyó a los oficiales a hacer un arresto si algo así volvía a suceder, informó CNN.

El lunes por la noche, el ex alcalde de Nueva York, Rudy Giuliani, calificó los ataques contra los oficiales como una falta de respeto por el uniforme.